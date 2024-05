La Ligue sénégalaise de football a été une fois de plus secouée par une série d’incidents lors du match opposant l’ASC Jaraaf de Dakar à Teungueth FC pour la 22e journée. Face à ces événements regrettables, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a réagi en sanctionnant les deux parties.

Le match entre l’ASC Jaraaf de Dakar et Teungueth FC a été marqué par des incidents regrettables. Les supporters de l’ASC Jaraaf ont déclenché des fumigènes et des projectiles ont été lancés sur le terrain, touchant même l’arbitre. Après le match, des affrontements violents ont éclaté entre les supporters des deux équipes, causant des dommages matériels et blessant un officiel. De plus, l’officiel de Teungueth FC, Secka Ndiaye Diakhate, a agressé verbalement le superviseur du match. En réponse, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel a infligé une amende de 500 000 francs CFA à chaque club et les a contraints à jouer leur prochain match sur terrain neutre et à huis clos. De plus, Secka Ndiaye Diakhate a été interdit de stade pour trois matches. Ces sanctions montrent que la LSFP prend fermement en compte les incidents et s’engage à préserver l’intégrité du football sénégalais.

wiwsport.com