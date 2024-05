L’équipe du Sénégal U20 de Handball a réalisé le plein en phase de poule du Challenge Trophy de leur catégorie. Lors de la deuxième et dernière journée du groupe B, les Juniors ont réussi à s’imposer ce mercredi face aux Mauritaniens (29-26).

Et de deux pour la sélection U20 du Sénégal. La troupe composée d’Adama Ndiaye, Seny Séne et Pathé Diouf a enregistré un deuxième succès en autant de rencontres. Devant les locaux mauritaniens, les jeunes sénégalais ont été confrontés à des adversaires plus courageux que les Gambiens.

Cependant, à l’issue des 60 minutes, la Selection sénégalaise s’impose par 3 buts d’avance (29-26) et s’adjuge le premier rang du groupe B. L’équipe de Moustapha Cissé atteint la demi-finale et doit affronter le deuxiéme de la poule A.

Wiwsport.com