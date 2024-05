Après avoir remporté une victoire éclatante ce mardi face au Mali, les U18 du Sénégal aspirent à réaliser leur deuxième victoire dans le Challenge Trophy 2024. En effet, Moussa Diabong et ses coéquipiers croiseront ce mercredi pour la 3e journée la Sierra Leone.

Le Sénégal rencontrera une sélection de Sierra Leone qui a déjà subi deux défaites consécutives dans cette compétition, contre la Mauritanie par forfait et contre la Guinée ce mardi. Ainsi, ce sera une rencontre décisive entre deux équipes qui ne suivent pas le même parcours. Malgré le fait que le Sénégal ait manqué son entrée en lice, il s’est tout de même rattrapé ce mardi de manière logique et souhaite continuer pour se rapprocher du second tour.

Les coéquipiers de Mohamed Lamine Cissé, le meilleur buteur du match face au Mali avec 15 buts, devront probablement remporter un deuxième succès ce mercredi à 19 heures GMT, avec leur statut de favori.

Le programme de la 3e Journée U18

17 H 00 : Mali – Mauritanie

19 H 00 : Sénégal – Sierra Léone

Wiwsport.com