L’équipe nationale de triathlon du Sénégal a réalisé une performance lors de la Coupe de Développement Régional de triathlon qui s’est tenue à Alger le samedi 11 mai, remportant une médaille d’or et une médaille d’argent.

La médaille d’or a été décrochée par Seynabou Cissé BA, qui s’est imposée dans la catégorie Juniors filles avec un temps impressionnant de 1h 18mn 16s.

Quant à la médaille d’argent, elle revient à l’équipe sénégalaise qui s’est classée deuxième au classement par équipes lors de cette compétition, rapporte un communiqué de la Fédération sénégalaise d’athlétisme reçu à APA.

Individuellement, Mamadou DIOP s’est illustré en se classant 7ème dans la catégorie Elite hommes, avec un temps de 1h 06mn 30s. De son côté, Mohamed Gorgui Urbain Alfred KAMBE s’est classé à la 4ème place chez les Juniors garçons, avec un temps de 1h 12mn 04s, juste derrière trois athlètes algériens.

L’entraîneur national, Aminata DIOUF, a indiqué que les trois triathlètes sénégalais ont battu leur record personnel lors de cette course au format Sprint, qui comprenait une épreuve de natation de 750m, de vélo de 20km et de course à pied de 5km.

Cette compétition accueillie par Alger a réuni des athlètes de six pays africains, à savoir l’Algérie, le Bénin, la Centrafrique, le Kenya, la Sierra Leone et le Sénégal. L’équipe sénégalaise, dirigée par Fara TALL, membre du Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Triathlon, est rentrée tard dans la soirée du dimanche 12 mai.

APA