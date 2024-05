Le 8ème concours de saut d’obstacles (CSO) de la Fédération sénégalaise des Sports équestres (FSSE) s’est dé- roulé ce week-end, sur la piste des Écuries Hann Marinas (EHM). Plusieurs épreuves étaient à l’affiche, parmi lesquelles la Nationale, dotée du Grand Prix Les Amaryliss.

La compétition interclubs, 8ème de la saison, a débuté samedi et s’est terminée dimanche. Durant ces 48 heures, neuf épreuves étaient au programme. D’abord le samedi 11 mai, place à la Nationale 3. Lors de cette compétition, le jeune cavalier du Poney Club de Hann, Babacar Omar Dieng, s’est distingué en raflant les première et deuxième places. Le 1er prix, il l’a remporté avec le cheval Élite Longane et le deuxième avec le cheval Dexter. Le couple Babacar Diakhaté-Tina du Racing Club de Dakar prend la 3ème place.

Dimanche pour le deuxième jour du concours, d’autres épreuves étaient à l’affiche. D’abord la Nationale 4, avec le couple Yelly Diaw-Fimela de l’écurie ASFA qui arrive en tête, suivi du couple Pape Sow-Little Boy de l’écurie EHM, et le duo Abdou Aziz Ba-Éclipse de l’ASFA prend la 3 me place.

Après cette épreuve, a suivi la Nationale 2, dénommée épreuve Via Logistique. Le couple Latyr Ngoné Ndiaye et Easy De Sciotto est 1er. En 2ème place, le couple Babacar Omar Dieng et Élite Longane, vainqueur de la Nationale 3. Et en troi- sième position arrive le couple Arnaud Rosière-Crazy Horse Boop (PCH).

Enfin la Nationale 1 qui est le plus grand des prix dénommé Prix Amaryliss, Mohamed Kazoun sort victorieux avec sa jument Hurssuline Blue. Le couple de l’écurie Horse Jumping Academy (HJA) succède ainsi au couple Jihane Houdrouge-Flamme de Noé, qui a été éliminé quelques secondes après son entrée sur la piste. Le ‘couple Baye Mor Fall-Farod De Palluele du Racing Club de Dakar occupe la deuxième place et le duo Élimane Sarr et Alato De la Cense des Écuries Hann Marinas arrive troisième.

Stades