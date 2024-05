Alors que l’un a perdu devant Eumeu Sène et l’autre est souri vainqueur contreBombardier (1er mai), le combat entre Sa Thiès (Ecole de lutte Double Less) et Franc (Jambaar Wrestling Academy) s’impose comme inéluctable. Ce duel qui est désormais sur toutes les lèvres pourrait être matérialisé par Albourakh Events et Baye Ndiaye qui a montré son intérêt pour ce derby “Parcelles v Guédiawaye”.

“Sa Thiès est un bon produit et sous peu on va lui trouver un adversaire. Il peut affronter Bombardier si ce dernier ne raccroche pas ou même Franc et ce serait un bon combat. On va lui laisser le temps de se reposer et après on verra l’adversaire idéal pour lui” a déclaré Baye Ndiaye sur Lutte TV.

