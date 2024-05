La Fédération Sénégalaise de Football dévoile les détails des prochains défis des Lions, cruciaux pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde.

Sous la direction de l’entraîneur national, Aliou Cissé, l’équipe accueillera d’abord la République démocratique du Congo le 6 juin au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, puis se rendra à Nouakchott trois jours plus tard pour affronter la Mauritanie dans un derby sous-régional. Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre des troisième et quatrième journées du groupe B. Après une victoire convaincante contre le Soudan du Sud (4-0) lors de la première journée, suivie d’un match nul décevant contre le Togo (0-0) à Lomé, les Sénégalais occupent actuellement la première place du groupe B. Ils devancent ainsi le Soudan (également avec 4 points), la RDC (3 points) et le Togo (2 points), tandis que la Mauritanie et le Soudan du Sud ferment respectivement la marche du groupe, avec seulement une unité chacun au compteur.

La Coupe du Monde 2026, organisée conjointement par le Mexique, le Canada et les États-Unis, débutera le 11 juin au stade Aztèque de Mexico et se clôturera le 19 juillet au MetLife Stadium de New York. Pour cette édition, au moins 9 places sont allouées aux équipes africaines. Les cinquante-quatre nations affiliées à la FIFA ont été réparties en 9 groupes de 6 équipes, dont les premiers se qualifieront directement. Les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un barrage, dont le vainqueur affrontera une équipe de la zone Concacaf (Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes) pour décrocher le dernier ticket pour le Mondial.

