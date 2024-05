La dernière phase de groupes de la Basketball Africa League 2024 a pris fin hier à Dakar Arena qui a abrité pour la 3e fois d’affilée la conférence Sahara. Face à la presse, le président de la BAL Amadou Gallo Fall a fait le bilan de cette étape qui est sans doute un succès au regard de l’attractivité notée autour de cet évènement.

Le président de la BAL s’est dit satisfait de l’engouement noté autour de la BAL. Notamment avec la forte présence des jeunes venus découvrir la BAL et qui ont fini par l’adopter. « Continuer à voir ce public de façon constante, soutenir et apprécier ce qui se fait sur le terrain. La fan zone est selon moi un point fort. De voir tous ces jeunes s’amuser dans un environnement sain, dans l’ordre et la discipline. C’est un moyen d’expression et notre jeunesse a besoin de cela. Nos gradins sont pleins et il y a de l’énergie. C’est une opportunité de démontrer à nous-mêmes que nous pouvons faire de grandes choses ».

Réagissant sur le format de la saison prochaine, le président de la BAL a parlé de l’organisation de la phase des groupes qui restera avec 3 conférences en 2025 malgré la forte demande. « Nous sommes très avancés et focalisés sur le désir et la demande d’expansion de la compétition. L’objectif de la ligue est de couvrir le maximum de géographie possible. Mais aussi, nous voulons être très stratégique. Certainement, pour l’année prochaine, nous allons rester avec ces trois conférences. On va reconduire ce format pour l’année prochaine mais au-delà, nous sommes en train de peaufiner pour parler de cette expansion mais ce sera après la saison 5 » a déclaré Amadou Gallo Fall qui informe que des informations supplémentaires seront données sur l’organisation de la phase finale de la prochaine édition. En effet, le Rwanda a annoncé sa décision de laisser un autre pays organiser la phase finale après l’avoir abriter durant les 4 premières saison.

Le Sénégal pourrait ainsi se positionner pour accueillir la prochaine phase finale de la compétition. Dakar Arena (15000 places) devient au fur des années un lieu incontournable de la conférence Sahara qui a réussi deux journées à guichets fermés et la présence d’artistes africains qui ont rehaussé l’évènement.

