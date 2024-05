Après son sacre du week-end dernier en National, FC Atert Bissen jouera en D2 Luxembourgeoise la saison prochaine. El Hadji Fine Bop, sociétaire de cette formation, a accordé une entrevue à Wiwsport. Lors de son entretien, il a abordé ses débuts professionnels, le championnat de Luxembourg et son rêve de porter les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal. – Entretien

Est-ce que vous pourriez revenir sur le début de votre carrière de footballeur ?

Je suis entré dans ma carrière de footballeur à l’école de football Pape Sow située à Thiés, dans le quartier Cité Lamine, également connue sous le nom d’école de football Landing Diamé. Plus tard, j’ai participé au Championnat National Populaire avec l’ASC Cité Lamine, équipe avec laquelle j’ai remporté de nombreux trophées.

Quelles sont les équipes sénégalaises où vous avez joué avant de partir à l’étranger ?

Le premier club sénégalais où j’ai joué était l’ASC Thiés, qui est maintenant Thiés FC. À cette époque, l’équipe évoluait en National. Je me suis ensuite rendu à Etics de Mboro en Ligue 2, puis j’ai quitté cette équipe pour rejoindre Ngor qui évoluait également en Ligue 2, puis nous avons accédé en Ligue 1, où nous étions vice-champions, avant de déposer mes valises à Diambars, où j’ai passé six mois avant de voayager.

Quelle a été votre première expérience professionnelle à l’étranger et quel a été votre premier club ?

J’ai commencé ma carrière à l’étranger avec le Racing FC de Luxembourg. Lors de ma première année, l’équipe jouait en D2, puis elle a monté en D1. Je suis resté quatre ans là-bas en première division de Luxembourg. Je suis actuellement en première saison avec Atert Bissen.

Comment interprétez-vous le championnat de Luxembourg ?

Le championnat du Luxembourg est une compétition régulière, technique et tactique, offrant également une dimension professionnelle. Les clubs accordent du respect aux joueurs ainsi qu’à tous les engagements.

La montée en D2 pour la saison prochaine a été assurée, quel a été le secret de cette montée ?

Le président du club a fait preuve d’engagement envers l’équipe, ce qui a également motivé ma signature à Bissen. Les projets sont captivants. En ce moment, si l’on investit dans le football, on constate les résultats, il n’y a pas de mystère, et l’équipe était solidaire, il n’y a pas de secret.

Quel match vous a le plus marqué cette saison ?

Le match qui m’a le plus marqué a été celui contre Follen, une équipe qui était dérriére nous. À l’aller, nous nous sommes déplacés et nous avons réalisé un match nul 3-3, après un match difficile, car l’équipe était en deuxième position, c’était un match difficile. À l’occasion du retour à domicile, c’était une nouvelle fois un match compliqué car trois points nous séparaient. C’était un match qui m’a profondément marqué, puis j’ai inscrit le but victorieux en deuxiéme mi-temps avec un coup de tête.

Combien de rencontres avez-vous disputées cette saison et combien de buts avons-vous inscrits ?

À l’heure actuelle, nous avons disputé 27 rencontres et j’ai participé à toutes les 27 rencontres, totalisant 42 buts jusqu’à présent.

Est-ce que vous prévoyez de partir d’Attert Bissen pour un autre club la saison prochaine ?

Je ne peux pas encore donner mon avis à ce sujet pour le moment, car je suis toujours joueur de Bissen et le championnat n’a pas encore pris fin. Je ne peux donc pas affirmer si je vais partir ou rester car je n’ai pas encore pris de décision, étant donné que je suis toujours un joueur de Bissen.

Quelles sont vos aspirations individuelles pour l’avenir ?

Il y a de nombreux objectifs à atteindre : toujours être performant, être régulier. J’ai enchaîné trois saisons où j’ai marqué 30 buts, 34 buts, et 42 buts cette saison. Je souhaite continuer à progresser afin d’atteindre mon meilleur niveau et de respecter mon travail.

Est-ce que vous envisagez de jouer sous les couleurs de l’équipe du Sénégal ?

Comme tous les joueurs, chacun aspire à être sélectionné en équipe nationale, chaque joueur de football aspire à représenter sa nation. Grâce à ma nationalité luxmbourgeoise, j’ai eu plusieurs occasions de rejoindre l’équipe nationale de Luxembourg, et cela m’a été proposé depuis longtemps. Cependant, les Sénégalais sont fiers, ce qui est le rêve de chacun. Une fois, j’ai été contacté par le sélectionneur Aliou Cissé, mais cela ne m’empêche pas de poursuivre mon travail et le moment venu, tout sera facile.

Au cours de votre carrière, combien de trophées avez-vous remporté ?

J’ai obtenu de nombreux trophées, que ce soit individuels ou collectifs, franchement. Au Luxembourg, c’est mon cinquième club où je suis engagé et où l’équipe est promue en division supérieure, et à chaque fois, je termine meilleur marquant. Je monte donc pour la cinquième fois avec une équipe luxembourgeoise. Au Sénégal, j’ai réussi à monter en L1 avec Ngor l’année où j’ai également été le meilleur buteur du championnat. J’ai remporté toutes les récompenses au championnat National Populaire, y compris le titre de meilleur buteur, de meilleur joueur et de meilleure révélation. Lorsque j’étais également en minime à l’école de football, j’ai gagné le trophée de meilleur buteur. J’ai remporté le titre de meilleur joueur et de meilleur buteur au Luxembourg à deux reprises, et cette année, je suis également le meilleur buteur actuel avec 42 buts, tandis que le deuxième compte 33 buts.

Quel message envoyez-vous à vos coéquipiers, à votre coach et à son équipe après la montée ?

Après l’ascension, nous avons apprécié et tout le monde était satisfait. Je leur ai fait savoir qu’il reste encore trois journées, et j’aurais souhaité que nous conservions notre invincibilité car cela n’a jamais été le cas au Luxembourg, toutes les équipes qui montent en division supérieure connaissent souvent des défaites. Je souhaite que les trois dernières journées soient jouées sans défaite, afin de rester invaincu cette saison.

