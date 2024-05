En raison de la défaite de Golf face à Djadji Sarr (35-33) en première heure et de la victoire de Disso à Diourbel (28-18) en déplacement, Diamono pouvait prendre la deuxième place du classement en cas de victoire face à Gaston Berger.

Une fois les 60 minutes terminées, les tenantes du titre ont honoré leur statut. La formation du quartier Cheikh Wade de Guédiawaye, dirigée par Sokhna Ndoye (6 buts), Mariame Gaye (6 buts), Adja Dior Niang (5 buts) et Sokhna Séne Dione, qui a été assez intéressante pendant la rencontre et créditée de 5 réalisations, va avoir 4 buts d’avance à la pause (15-11).

Pendant la deuxième mi-temps, les coéquipiéres de Fatou Goudiaby vont s’améliorer grâce à Fary Niang Camara (4 buts), Salma Fall (4 buts) et Ndeye Coumba Niass (3 buts). Cependant, les joueuses entraînées par Moussa, qui étaient en tête de la recontre, ont dû s’employer dans les dernières minutes pour contrer la déferlante Saint-Louisienne et remporter la victoire (27-24). Un succès qui permet à Awa Sarr Seck et à ses coéquipiéres de récupérer la deuxième place du classement, à deux points de Disso (1er, 20 points).

Les résultats de la 7e journée sont les suivants :

Toubacouta – DUC (20-33)

Golf – Djadji Sarr (33-35)

Olympique Diourbel – Disso (18-28)

Diamono – Gaston Berger (27-24)

Classement Dames

1 Disso (20 pts, +40), 2 Diamono (18 pts, +17),

3 Djadji Sarr (17 pts, +24), 4 Golf (16 pts, +25)

5 Gaston Berger (12 pts, -4), 6 DUC (11 pts, +3)

7 Toubacouta (11 pts, -27), 8 O.Diourbel (6 pts, -77)

Wiwsport.com