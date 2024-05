Kigali Arena ne va pas abriter la phase finale de la prochaine saison. L’annonce a été faite ce dimanche lors de la conférence de presse de la BAL et le Rwanda Development Board (RDB).

Pays hôte de la saison inaugurale de la Basketball Africa League (BAL) en 2021 et des phases finales en 2022, 2023 et 2024 à partir du 24 mai, le Rwanda ne va pas renouveler le contrat. « Trois fois pays hôte (phase finale), on ne pouvait pas garder le monopole d’accueillir encore une finale. Donc, l’année prochaine, on accueillera une des conférences. Et l’année suivante, la finale. Ainsi, il y aura une rotation. Et d’autres pays auront le plaisir d’accueillir une finale. Donc, l’année prochaine, c’est une conférence » a déclaré Candy Basomingera.

« Nous sommes convaincus de l’effet de moteur que le sport peut jouer pour le développement socio-économique du continent, qui avec une moyenne d’âge de 19 ans doit être en mesure d’offrir des opportunités d’emploi et de carrière à la jeunesse africaine » explique-t-elle sur l’investissement du Rwanda dans les évènements sportifs de cette envergure.

La RDB a prolongé son partenariat avec la BAL jusqu’en 2028 pour ainsi démontrer « l’engagement du Rwanda dans le développement du sport et des talents africains, la volonté de devenir un hub sportif en soutenant et accueillant des événements de qualités qui font rayonner l’Afrique ». D’ailleurs, le Rwanda s’est lancé dans plusieurs chantiers concernant ses infrastructures sportives et touristiques pour accueillir davantage d’évènements permettant la promotion touristique du pays et la création d’opportunités.

La RDB est une institution gouvernementale dont le mandat est d’accélérer le développement économique du Rwanda en favorisant la croissance du secteur privé. Elle a pour mission d’accélérer le développement économique du Rwanda en permettant la croissance du secteur privé.

Réagissant sur la non tenue de la phase finale 2025 à Kigali Arena, le président de la BAL, Amadou Gallo Fall explique que des informations supplémentaires seront données concernant cette décision. Dakar Arena, qui a réussi deux journées à guichets fermés durant la conférence Sahara, va-t-il se positionner pour abriter les Final 8 de la saison prochaine ?

wiwsport.com