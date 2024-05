Leaders de la D1 Féminine sénégalaise depuis plusieurs journées, les Aigles de la Médina n’ont jamais été aussi proches cette saison d’être sacrées championnes du Sénégal. Un retour au sommet pour un historique du football féminin sénégalais grâce aux buts du trio Ndeye Awa Casset – Haby Baldé – Mbene Kane mais également a une bonne gestion de la part de l’entraîneur Cheikh Oumar Diouf et du président du club.

S’il y a vraiment une équipe qui manque très rarement au rendez-vous de la course au titre du Championnat du Sénégal féminin de football depuis plus de deux décennies, c’est bien celle des Aigles de la Médina. Mais entre fins de saisons difficiles, des défaites cruelles dans les matchs décisifs, le club affilié à la Fédération Sénégalaise de Football depuis 1999 a souvent perdu le fil au plus mauvais moment. Mais depuis que l’entraîneur Cheikh Oumar Diouf a posé ses valises dans l’équipe Médinoise, les Aigles ont changé des plumes et des ailes pour mieux voler. Les Médinoises sont solides leaders du Championnat et ne sont plus qu’à un petit effort de leur troisième titre de champion du Sénégal, le premier depuis 2007.

Le Camp Militaire Mountaga Diallo, comme un nid pour les Aigles

Si les Aigles de la Médina retrouvent les sommets cette saison, c’est grâce à la gestion humaine pratiquée par leur entraîneur et également par le président. Cheikh Oumar Diouf ne dira pas le contraire quand il évoque l’environnement d’où travaille son équipe, au sein du Camp Militaire Mountaga Diallo de Bel-Air. « C’est très tranquille ici. On a choisi ce camp pour avoir les résultats, pour bien travailler, bien finir le championnat. Il y a un magnifique cadre de travail ici. C’est très paisible. On y travaille tranquillement en faisant tout ce qu’on veut, notamment sur le plan tactique. c’est l’occasion surtout de remercier encore le président, il a tout fait. Il nous a mis dans de très bonnes conditions. », nous confie le technicien.

Si les Sirènes de Grand-Yoff, devenues Jappo Olympique de Guediawaye depuis quelques mois, l’Union Sportive des Parcelles-Assainies (USPA) ou encore le Dakar Sacré-Cœur occupe souvent les grands rôles ces dernières années, les Aigles de la Médina sont un club historique du Championnat féminin sénégalais. Deux fois championne du Sénégal, trois fois vainqueurs de la Coupe, la formation de Cheikh Oumar Diouf n’a que parfois manqué d’un peu plus chance, en résulte le fait qu’elle a terminé neuf fois vice-championne, notamment en 2021. Donc logiquement, l’objectif en début de saison était de retrouver ce titre qui échappe depuis 2007.

« On a ciblé de joueuses d’expérience »

« Je peux dire que notre objectif au début de saison était de remporter le Championnat. Mais moi, en tant qu’entraîneur, je me suis fixé l’objectif de remporter la Coupe du Sénégal. C’est mon objectif personnel. Mais en général, l’objectif des Aigles est de remporter le Championnat. On travaille pour ça depuis le début de la saison. Depuis plusieurs journées, nous sommes devant et on espère rester devant jusqu’à la fin », poursuit l’entraîneur. Rester devant jusqu’au bout, cela ne fait plus aucun doute. Avec la défaite de l’AS Bambey face au Jappo Olympique de Guédiawaye ce samedi (1-2), les Aigles de la Médina n’auront besoin que de l’emporter face à l’USPA ce lundi (10h00 GMT) pour s’adjuger le titre. Une possibilité due aussi à un bon recrutement.

« Pendant le mercato, on a ciblé de joueuses d’expérience, et on a essayé d’en amener le maximum. Aujourd’hui, c’est ce qui nous a valu notre première place », explique coach « Pep », comme on le surnomme dans son vestiaire. Parmi ces joueuses d’expérience, il y a bien évidemment la capitaine Jeanne Coumba Niang. « Depuis le début, on s’était fixé comme objectif de prendre le championnat et la coupe du Sénégal si possible, confie la milieu de terrain des Lionnes. On est en train de tout faire pour atteindre cet objectif. L’équipe vit bien, et cette joie de vivre a commencé chez nous toutes. On fait presque tout ensemble, on vit ensemble. Il n’y a jamais eu de pression. On a la meilleure équipe du championnat et on a beaucoup de joueuses d’expérience avec pas moins de 8 internationales. Moi, j’essaie d’apporter mon expérience, mon vécu. Je peux dire que je joue dans des compétitions internationales depuis 2015. »

Les Aigles veulent gagner ensemble

Cette joie de vivre, on la note également chez Bineta Korkel Seck et Aminata Kanté. « La force de notre équipe réside dans la solidarité. On est une famille, on habite ensemble, on s’entraide entre nous », explique Bineta Seck. Des propos confirmés par Aminata Kanté. « Bineta l’a si bien dit. Les Aigles de la Médina, c’est une famille. La majeure partie de l’équipe a déjà joué ensemble. C’est également ce qui fait notre force ». Quart de finaliste de la CAN 2022 avec les Lions, Bineta Seck a connu le bonheur d’avoir remporté le Championnat du Sénégal avec le Dakar Sacré-Cœur. Son expérience est essentielle pour guider ses jeunes coéquipières. « J’apporte mon expérience à l’équipe. J’encourage les plus jeunes. J’ai été deux fois championne du Sénégal avec le Dakar Sacré-Coeur. La vie est un challenge. Il fallait que je découvre un autre club, avec d’autres ambitions. C’est ce qui m’a poussé à quitter Dakar Sacré-Cœur pour venir dans l’équipe des Aigles de la Médina », ajoute Bineta Seck.

A 90 minutes du sacre, les Aigles de la Médina ne comptent pas se relâcher. « On a toujours cru en nous depuis le début. Pour nous, ç’aurait été une déception de ne pas gagner ce championnat. On est très conscient qu’on peut remporter le championnat face à l’USPA ce lundi, mais on restera concentré jusqu’à la fin. C’est un championnat dans lequel on peut gagner comme on peut faire un faux pas. Il nous reste à gagner deux matchs ou trois pour assurer ce sacre », assure un Cheikh Oumar Diouf prudent. Comme sa milieu de terrain offensive Sadigatou Diallo, qui nous en dit également sur cette bonne santé financière des Aigles de la Médina.

« On se prépare pour ce match contre l’USPA comme on a toujours préparé les autres matchs, confie Sadigatou Diallo dans un très bon français. On est sur une bonne lancée et l’équipe est motivée. On enchaîne avec un match crucial, contre un adversaire de taille. On a gagné la dernière fois contre le deuxième (AS Bambey), ça nous rajoute de la confiance. On est sereines. J’ai rejoint l’équipe il n’y a pas très longtemps, mais je remarque une équipe très soudée, qui a envie de faire quelque chose. C’est ce qui fait notre force. Après, il y a aussi un facteur financier. Je pense que l’équipe a affranchi un niveau moyens logistiques et financiers. On est mises dans de très bonnes conditions pour faire une excellente saison. Il faudra déjà gagner contre l’USPA. On rêve de terminer le championnat d’une belle manière, et cela ne s’arrête pas contre l’USPA. On a cœur de terminer cette saison en beauté. »

Autre mission : atteindre la phase de groupes de la C1

Battu une fois seulement cette saison par le Dakar Sacré-Cœur, l’entraîneur Cheikh Oumar Diouf carbure et séduit. Et il ne veut pas en s’arrêter là. Car en gagnant le Championnat, les Aigles de Médina feront leur entrée en phase éliminatoire de la Ligue des Champions féminine CAF. Le coach veut être le premier à atteindre avec son équipe la phase de groupes de cette C1. « Il faudra se renforcer pour maintenir cette pente. Ce sera la solution. On espère être champion pour aller défendre dignement les couleurs du Sénégal en Ligue des Champions, où notre objectif objectif sera de passer le premier tour et se qualifier pour la phase de poules. Il faudra voir les faiblesses de l’équipe et diagnostiquer au maximum nos adversaires. On est en train d’y travailler », indique coach « Pep ». Autant dire que les Aigles de la Médina ont retrouvé ce trempe de club structuré, uni, qui travaille avec un projet cohérent et un objectif clair : rester au sommet. Reste à voir comment sera l’après de ce troisième titre de champion du Sénégal qui ne fait plus aucun doute.

wiwsport.com