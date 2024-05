Avant d’entamer ce match, l’AS Douanes était dos au mur et n’avait pas droit à l’erreur. Les Gabelous ont soigné leurs erreurs pour maîtriser leur dernière rencontre dans la conférence Sahara de bout en bout et terminer à la 2e place.

Maladroite lors de sa précédente sortie qu’elle a perdue, l’AS Douanes a corrigé ses erreurs. Une défense agressive et l’adresse retrouvée, l’AS Douanes domine son adversaire. Le changement apporté dans le 5 majeur porte ses fruits.

Mike Fofana totalise 15 points dans la première période, souvent servi par Harouna Abdoulaye qui totalise 5 passes durant ce premier duel. En plus de la bonne présence soir le cerceau de Madut Akec (5 rebonds et 11 points). Les Gabelous remportent tous les quarts (23-18; 44-28).

Au retour des vestiaires, l’APR ne réussit pas à stopper l’hémorragie. L’AS Douanes poursuit la saignée avec un 7-0 d’attaque. Il faudra attendre la fin de la 3e minute jouée pour voir un panier rwandais. Le secteur de la mène en panne avec les absences annoncées, les coéquipiers de Axel Mboyo vont réussir à réduire l’écart -19 (63-46) sans vraiment inquiéter la bande à Mike Fofana.

Le dernier quart-temps sera une promenade de santé pour l’AS Douanes. Le coach Mamadou Gueye Pabi en profite pour faire tourner le banc. Abdou Aziz Sy et Khadim Rassoul Mboup du programme BAL Elevate enregistrent leurs premières minutes de jeu.

Rivers Hoopers, AS Douanes et US Monastir sont ainsi les trois équipes qualifiées dans la conférence Sahara qui a pris fin ce dimanche à Dakar Arena.

