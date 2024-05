Venue assister à la cérémonie de clôture de la 24e édition du Drapeau du chef de l’État, la ministre des Sports Khady Diène Gaye a salué le bon déroulement du tournoi avant de tirer le chapeau au CNG ainsi qu’à la jeunesse sénégalaise qui “s’attache aux valeurs culturelles de notre pays”.

“Je suis venue en tant que ministre des sports représenter le Président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement. Même s’il est vrai que l’État du Sénégal a apporté son soutien au CNG, il faut saluer les efforts fournis par ce comité pour la réussite de cet événement. On a vu une très bonne organisation, il y’a eu du spectacle et aucun problème n’a été noté. Ce n’est pas la première fois que j’assiste au Drapeau du Chef de l’État et je peux dire que j’ai trouvé à Mbour une jeunesse responsable, épanouie, souveraine et qui s’attache aux valeurs culturelles de notre pays” a déclaré la patronne au sport sénégalais qui a eu une pensée pieuse pour feu Gaston Mbengue.

Wiwsport.com