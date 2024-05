La compétition Seniors par équipes a rendu son tableau final ce dimanche avec le sacre de la région de Dakar qui remporte le tournoi pour la troisième fois d’affilée après 2022 et 2023.

Fatick n’a pas réussi à mettre fin à l’hégémonie de Dakar malgré une finale qui a entretenu le suspense jusqu’au bout. La compétition par équipes a débuté avec la victoire de Cheikh Sadibou Sarr (66kg/ Fatick) sur Ya Mouhamed Ndong (66kg/Dakar). Puis en 76kg, Mbaye Diop a replacé Dakar dans la course en battant son adversaire avant que Siny Sembène ne donne l’avantage à l’équipe de Dakar dans la catégorie des 86 kg (score 2-1). Alors que la victoire tendait déjà les mains à Dakar qui n’avait besoin que d’une victoire de plus pour être sacrée, Famara Ndiaye va faire durer le suspense en égalisant (2-2) après sa victoire sur El Hadji Ndiaye.

Monstrueux face à Général Malika , Tony Jr offre la victoire à Dakar !

La décision s’est donc jouée lors de l’ultime combat entre Mohamed Bayo alias Général Malika de Fatick et Tony Jr (Dakar). À la surprise totale, c’est le lutteur Dakarois qui remporte le combat en battant Général Malika d’une prise extraordinaire (fauchage de la jambe) qui a mis le stade en émoi. Il offre ainsi la victoire à la région de Dakar qui conserve son titre de champion en alignant un troisième succès de rang (2022,2023 et 2024). Ladite équipe a empoché la somme de 10 millions FCFA des mains de la ministre des sports Khady Diéne Gaye tandis que Fatick (2e) et Kaolack (3e) ont respectivement reçu 5 et 2 millions FCFA en guise de récompense.

Kaolack chipe la 3e place à Thiès !

Après une égalité à l’issue des deux premiers combats, il a fallu attendre le dernier combat entre Lamine Diop Radiakhé (Kaolack) et Toubacouta (Thiès) pour connaître l’occupant de la troisième marche du podium. Malgré une réclamation de Toubacouta suite à une chute pour le moins litigieuse, la commission technique va s’aligner à la décision des arbitres pour confirmer la victoire de Radiakhé. La région de Kaolack remporte donc la médaille de bronze de la compétition par équipes.

Podium

Dakar (médaille d’or)

Fatick (médaille d’argent)

Kaolack (médaille de bronze)

Wiwsport.com