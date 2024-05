Ce samedi, Lokomotiv Kuban Krasnodar a remporté un succés significatif en play-offs. Maurice Ndour et ses coéquipiers ont reussi à battre Unics Kazan sur le score de 89 à 83, soit une différence de 6 points, lors du troisième match des play-offs de la VTB League de la D1 Russe de basket.

Il s’agit de la deuxième victoire de Kuban Krasnodar en trois matchs, après que Unics Kazan ait remporté le premier match et est désormais mené (2-1). Cependant, tout avait bien débuté pour Unics Kazan qui avait parfaitement dominé Kuban jusqu’à prendre logiquement l’avantage à la mi-temps (47-44).

Au retour des vestiaires, Kuban Krasnodar a évolué en étant plus incisif que l’équipe adverse, pour éviter le revers qui pourrait le mettre dans une position défavorable avant le match 4. Une attitude qui s’est avérée fructueuse car Maurice Ndour et ses coéquipiers ont réussi à renverser parfaitement Unics Kazan (45-36), ce qui leur a permis de remporter la victoire et de passer devant le score avec deux victoires contre une. Le match numéro 4 est programmé le lundi 13 mai.

Wiwsport.com