C’est fait. Al-Hilal s’est largement imposé face à Al Hazel samedi après-midi (4-1). Une victoire éclatante qui permet aux partenaires de Kalidou Koulibaly d’être sacrés champions d’Arabie saoudite, eux qui ont survolé les autres depuis le début.

Une promenade de santé et un dix-neuvième sacre de champion d’Arabie saoudite pour Al-Hilal. Les hommes de Jorge Jesus ont écrasé la lanterne rouge Al Hazem sur leur pelouse ce samedi lors de la 31e journée de Saudi Pro League. C’est net sans bavure pour décrocher le titre dans un Prince Faisal Bin Fahd Stadium incandescent, encore une fois tout simplement digne d’une enceinte d’un champion invincible.

Al-Hilal est plus que jamais le recordman de titre dans le Championnat d’Arabie saoudite avec ce 19e sacre. Il est suivi par Al-Ittihad, qui l’a délogé la saison dernière, et Al-Nassr, son rival et adversaire direct cette saison, qui comptent neuf titres. Ce samedi, les supporters de la formation de Jorge Jesus ont rapidement envahi les gradins du stade. Et les partenaires de Kalidou Koulibaly se sont, comme d’habitude, montrés au niveau.

Tout a été joué en première période. Al Hilal a ouvert le score après un quart d’heure de jeu grâce à un penalty transformé par Aleksandar Mitrovic. Après un but contre son camp d’Ahmed Al-Juwaid (39e), l’avant-centre serbe s’est offert un doublé (45e+3), avant l’égalisation du Comorien Faiz Selemani (34e) et le quatrième but inscrit par son compatriote Sergej Milinkovic-Savic. Le Comorien Faiz Selemani. La seconde période était déjà pour les célébrations, entre joueurs et supporters.

🏆 #الهلال يحقّق البطـولة 6️⃣8️⃣ والدوري للمرة الـ 1️⃣9️⃣ الـدوري الأقوى.. بطلـه من يكتـب التاريـخ عامًا بعد آخر، ويجمـع الذهـب مبرووووك 👏🏻👏🏻💙💙#الهلال_بطل_الدوري pic.twitter.com/1Oc2PcVOXL — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 11, 2024

wiwsport.com