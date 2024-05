La compétition individuelle appelée “Open” a rendu son verdict pour les affiches des finales dans les différentes catégories (66 kg, 76 kg, 86 kg, 100 kg et +100 kg). La logique a ainsi été respect été puisque les favoris ont répondu présent pour se frayer une place jusqu’en finale.

Ce samedi la compétition en solo a révélé des combats de très haute intensité. Dans la catégorie des 66 kg, Cheikh Sadibou Sarr qui a été sans doute l’auteur de la chute du tournoi s’est qualifié en finale après avoir battu Oumar Faye de Ziguinchor. Le très technique lutteur Fatickois sera opposé à Babacar Diène de Louga dans une finale qui promet des étincelles.

En 76 kg, la finale opposera Ousseynou Dieng de Thiès à Babou Kaline (Kaffrine) tandis que Siny Sembène (Dakar) et Babacar Sarr (Thiès) s’affronteront pour la médaille d’or de la catégorie des 86kg. En tant que tenant du titre, le lutteur Dakarois défendra donc son titre ce dimanche.



Chez les 100kg, la course à la succession de Sélé Mélé (absent) est lancée et ça se jouera entre Abou Assef (Diourbel) et El Hadji Ndiaye alias Thiatou Aïda (Dakar).

Radiakhé crée la surprise en éliminant le grandissime favori Général Malika !

Chez les +100 kg, Général Malika (Fatick) a tenu son rang en s’offrant une place en finale après avoir battu tour à tour Paul Menthe (Diourbel) et le lauréat de l’année dernière, Toubacouta (Thiès). Malheureusement il a vu son rêve de finale se briser en demi-finale où il a perdu face à Lamine Diop alias “Radiakhé”.

