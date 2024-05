Dakar et Fatick disputeront la finale de la 24e édition du Drapeau du Chef de l’Etat ce dimanche. L’équipe de la capitale tentera de se succéder à elle même alors que Fatick veut renouer avec le titre après une longue traversée du désert.

Sans les grands noms de la lutte simple comme Ibou Ndiaye “Obeuli” , Doudou Sané ou encore Modou Faye “Ordinateur”, l’édition du Drapeau du chef de l’État a néanmoins été enchanté par Général Malika vu par beaucoup comme la star de ce tournoi. Le lutteur qui représente Fatick dans la compétition par équipe a assumé ce statut en régalant le public du stade Caroline Faye avec des victoires éclairs dans l’enceinte mais également des “Bakk” (chorégraphies) rythmées par la voix mélodieuse de la cantatrice Mbayang Loum.

Après la phase de poules, les favoris se sont logiquement détachés pour se hisser dans le dernier carré. Ayant terminé leaders respectivement des poules A et C, Dakar et Kaolack se retrouvent en demi-finale tandis que Fatick fait face à Thiès pour une place en finale.

Ainsi comme attendu, le dernier carré de la compétition fut très serré. Avec un avantage de 2-1 après trois combats, Dakar va prendre le dessus sur Kaolack avec la victoire de El Hadji Ndiaye sur Papo Ngane Sokh Sokh 3-1 (score final). Dans l’autre demi-finale, Fatick s’est défait de Thiès pour s’offrir une place en finale du tournoi avant d’aller essayer de remporter la médaille d’or pour la première fois depuis six ans. Une chose qui sera difficile à réaliser face à l’équipe dirigée par Katy Diop qui rêve de faire le triplé en remportant le tournoi pour la troisième fois consécutive après les éditions disputées à Diourbel (2022) et Saint Louis (2023).

Pour rappel toutes les finales sont prévues ce dimanche 12 mai au stade Caroline Faye de Mbour.

Wiwsport.com