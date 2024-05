L’AJ Auxerre évoluera la saison prochaine en Ligue 1 française, suite à son nul de ce vendredi. L’équipe d’Assane Dioussé et d’Issa Soumaré est sacrée championne de Ligue 2 après avoir obtenu un nul vierge face à Amiens d’Omar Daf, lors de la 37e journée.

Un an après sa relégation en Ligue 2, Auxerre a rapidement retrouvé l’élite du football français. Seul un point suffisait aux Auxerrois pour garantir officiellement leur montée en division supérieure pour le prochain exercice. Les coéquipiers d’Assane Dioussé ont donc réussi à obtenir le minimum en partageant les points contre Amiens, ce qui leur a permis de terminer à la première place du classement.

À seulement une journée de la fin, Auxerre ne pourra plus être repris par le deuxième, Angers SCO de Joseph Lopy, qui possède 67 points, ce qui représente un écart de 4 points. L’équipe qui accompagnera Auxerre en Ligue 1 sera déterminée lors de la 38e et dernière journée. Actuellement, Angers est mieux positionné pour décrocher la montée, en attendant les barrages qui concerneront certainement Saint-Étienne (3e), Paris FC (4e) et Rodez (5e).

