La victoire de Baxi Manresa en Liga ACB a été significative ce jeudi. Les coéquipiers de Brancou Badio ont en effet remporté la victoire logique face à Bilbao (90-81), lors de la 34e journée du championnat d’Espagne de basket de première division.

Après avoir été battu lors de la journée précédente (J32) à l’extérieur face à Saragosse, Baxi Manresa n’a pas tardé à retrouver le succès. Lors d’un match crucial en vue des play-offs, Manresa a pris les devants dès le début afin de ne pas se rendre la tâche difficile en fin de rencontre. À la mi-temps, le score était de 50-37 en faveur de Manresa.

Après avoir quitté les vestiaires, Brancou Badio et ses coéquipiers ont légèrement abandonné, car ils avaient du mal à continuer sur leur lancée de la première période. Avec une apparence bien plus prometteuse que lors de la première mi-temps, Bilbao a réussi à combler son retard (44-40), mais cela n’a pas suffi pour passer devant et Bilbao va finalement perdre la rencontre. Manresa reste 8e et n’a besoin que d’une victoire pour les play-offs lors de la 34e et dernière journée, où il affrontera Iberostar Tenerif (7e) le dimanche prochain.

Wiwsport.com