Lors du Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), tenu mercredi, Seydou Sané, vice-président en charge de la communication, a annoncé que la FSF adopterait une politique de tolérance zéro envers les actes de violence.

Cette décision découle d’une constatation alarmante : « une recrudescence notable des actes de violence, en particulier en fin de saison ». Face à cette réalité inacceptable, le comité exécutif de la FSF a décidé d’agir avec fermeté. Dans cette optique, des mesures concrètes seront mises en œuvre pour prévenir et combattre la violence dans les stades. Une circulaire sera prochainement émise, exigeant des clubs une vigilance accrue et des mesures préventives adéquates. Cette circulaire prévoira notamment la possibilité de délocaliser les matchs ou de les jouer à huis clos si des risques sécuritaires sont identifiés.

Cette décision s’inscrit dans une démarche globale visant à promouvoir un environnement sportif sain et sécurisé pour tous les acteurs impliqués, des joueurs aux supporters en passant par les officiels : « La violence n’a pas sa place dans les stades, et nous mettrons tout en œuvre pour éradiquer ce phénomène. Nous sommes déterminés à faire comprendre à tous que la violence n’est pas une solution et qu’elle ne sera pas tolérée dans le cadre du football« , a declaré Seydou Sané.

