Fin ce vendredi, au niveau du restaurant Relais sis en face de l’hôpital de Fann, des 34 ans de black-out du Tournoi en six parties de jeu de dames et avec toujours à la baguette le promoteur Mamadou Tamsir Barry. En effet 8 joueurs sur 4 plateaux vont en découdre en format de 2 à 2 en 6 rondes durant 6 jours.

Un écrémage judicieux et des dualités de haut niveau. Soit 8 gladiateurs éparpillés sur 4 plateaux. Voilà les contours de ce Tournoi en six rondes édition 2024 qui démarre dès ce vendredi pour prendre fin mardi. Dans le Plateau 1, Modou Seck alias «Gaïndé» et Ibrahima Gaye dit «Boy Gaye» vont devoir en choisir un pour connaître le sommet de l’Everest sénégalais par ces temps qui courent.

En réalité, ces damistes en question font systématiquement résultat de parité une fois qu’ils sont opposés. Comme en atteste le Tournoi d’animation des Ligues régionales où sur les quatre étapes disputées jusqu’ici Seck et Gaye sont toujours repartis dos à dos. Comme ce fut le cas également. dimanche passé au terme du Sargal Tamsir Barry. Le Plateau 2 met en lice le GMI Mor Seck et Cheikh Lam. Alors que les plateaux 3 et 4, vont respectivement opposer Abdou Khadre Monteiro et Mame Said Niang et Abdoulaye Gaye-Ansou Ndiaye.

Un système de départage défini

Chaque ronde sera disputée sur une cadence d’1 heure 30 minutes pour 45 coups. Soit 30 minutes plus 30 secondes par coup. Toutefois, en cas d’égalité au terme des six rondes, une formule de départage sera mise en branle par l’arbitre en faction dans cette compétition, Mame Birame Séye. En effet, deux parties d’appui de 10 minutes plus 5 secondes seront ordonnées entre les deux joueurs en question. Si l’égalité persiste au terme de ces deux matches, on pro- cède à trois matches d’appui de 5 minutes plus 3 secondes seront organisées. À l’issue de ces matches, si l’égalité demeure toujours, les primes des deux joueurs seront totalisées et partagées à parts égales.

Record