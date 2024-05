Dans une annonce qui ne manquera pas de faire vibrer les supporters gabonais, le sélectionneur Thierry Mouyouma a révélé sa liste de 28 joueurs en vue des prochains matchs pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Parmi les grands noms qui font leur retour tant attendu, Pierre-Emerick Aubameyang et Guélor Kanga se distinguent particulièrement.

Après une absence d’un an, le légendaire attaquant Pierre-Emerick Aubameyang revient en force pour renforcer l’équipe nationale gabonaise. Cette décision marque un tournant dans la relation entre Aubameyang et Mouyouma, après des tensions suite à l’absence du joueur lors du premier rassemblement organisé par le sélectionneur. De même, Guélor Kanga, écarté lors du précédent rassemblement pour une affaire de logement familial à l’hôtel de la sélection, a été rappelé par Mouyouma. Aux côtés de ces retours remarqués, la liste dévoilée par Mouyouma présente d’autres surprises. La présence de Mario Lemina, ainsi que celle de son jeune frère Noha Lemina, apporte une touche de nouveauté. Cependant, certains joueurs, tels qu’Aaron Boupendza et Didier Ndong, ne font pas partie des sélectionnés.

📋𝑳𝑰𝑺𝑻𝑬 𝑫𝑬𝑺 𝑱𝑶𝑼𝑬𝑼𝑹𝑺 𝑪𝑶𝑵𝑽𝑶𝑸𝑼𝑬́𝑺 𝑪𝑶̂𝑻𝑬 𝑫’𝑰𝑽𝑶𝑰𝑹𝑬 𝑽 𝑮𝑨𝑩𝑶𝑵 | 𝟕 𝑱𝑼𝑰𝑵 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝑮𝑨𝑩𝑶𝑵 𝑽 𝑮𝑨𝑴𝑩𝑰𝑬 | 𝟏𝟏 𝑱𝑼𝑰𝑵 𝟐𝟎𝟐𝟒 #FEGAFOOT #GABON #WORLDCUPQUALIFIERS pic.twitter.com/3NlMAOBxPU — Fédération Gabonaise de Football (@fegafoot_gabon) May 10, 2024

