Ce vendredi, Motor Lublin a obtenu un nul à domicile grâce à son jeune attaquant sénégalais. Effectivement, Mbaye Jacques Ndiaye et ses coéquipiers ont été neutralisés par Znicz Pruszkow (3-3), lors de la 32e journée de la D2 polonaise.

Motor Lublin a failli subir une deuxième défaite consécutive en championnat, mais l’équipe a réussi à éviter le revers grâce à un but de M.J.Ndiaye. Après un début de match difficile, Motor Lublin a été mené par 2 buts à 1 à la mi-temps.

La réaction des locaux après leur retour des vestiaires a été positive, ce qui leur a permis d’égaliser à la 60′ (2-2). Les visiteurs ont continué de faire preuve de force jusqu’à reprendre l’avantage à la 75′ (2-3). Le bonheur n’est que de courte durée, car l’ancien joueur de Teungueth FC, en l’occurence Mbaye Jacques Ndiaye a permis à son équipe de partager les points en marquant le but égalisateur à la 80′ (3-3), le score ne changera plus et les deux équipes finiront par se séparer sur ce score nul. À ce jour, Mbaye Jacques Ndiaye a participé à 10 rencontres et inscrit 7 buts.

Wiwsport.com