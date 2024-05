Friboug Olympic a décroché son troisième titre de la saison après sa victoire de ce mardi. Cheikh Sané et ses coéquipiers ont remporté le championnat suisse 2023-2024 en battant logiquement Massagona 91 à 77, lors du quatrième match, soit un score de (3-1).

Après avoir remporté deux fois cette série, Fribourg aurait pu sceller le sort des finales, mais avait perdu la troisième rencontre. Cependant, les Olympiens ont réussi à se rattraper face à leurs adversaires lors du match 4. Fribourg termine la série à la perfection, comme la saison précédente, pour remporter à nouveau le trophée.

Cheikh Sané et ses coéquipiers établissent ainsi leur domination dans l’élite suisse en concédant le triplé cette saison : championnat, SBL Cup et PB Swiss Cup. Une très belle récompense d’une saison dominée par les Fribourgeois qui ont pu compter sur le pivot sénégalais tout au long de cette saison. Celui-ci a joué 36 matchs (saison régulière et play-offs) pour une moyenne de 5,6 points, 5,8 rebonds et 1,4 passe décisive en 21,6 minutes.

En tant qu’ancien joueur de l’AS Douanes et Seed Academy, C.Sané a notamment joué à Nyon, Starwings Basket, Aix-Maurienne et Boulazac avant de rejoindre Fribourg Olympic cette saison. De plus, Fribourg remporte la Coupe de Suisse pour la 6e fois consécutive et la 22e fois de son histoire.

Wiwsport.com