Tenu en échec sur sa pelouse lors de la demi-finale aller, l’OM tentera de décrocher sa cinquième finale européenne de son histoire face à l’Atalanta Bergame. Les Olympiens pourront compter sur Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr.

Ce jeudi soir (19h00 GMT), l’Olympique de Marseille a l’occasion d’atteindre la cinquième finale européenne de son histoire. Déjà finaliste de la Ligue Europa en 2018 (défaite face à l’Atlético de Madrid), le club phocéen devra battre l’Atalanta Bergame s’il veut rejoindre Dublin le 22 mai. Après le match nul 1-1 au Vélodrome jeudi dernier, c’est au Gewiss Stadium que les Marseillais tenteront de prendre le meilleur sur les Italiens.

Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset ne pourra pas compter sur Pape Gueye puisque le milieu de terrain de 25 ans n’est pas inscrit pour la compétition. En revanche, le technicien français de 70 ans devrait pouvoir s’appuyer sur les attaquants Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Si le premier ne devrait pas débuter la rencontre, le second est attendu pour être titulaire, lui qui a marqué deux buts et délivré une passe décisive en C3 cette saison.

𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐌𝐈 ✨ Une 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗲́𝘁𝗮𝗽𝗲 à franchir pour décrocher un billet pour Dublin 🇮🇪

Les hommes de Jean-Louis Gasset se déplacent sur la pelouse de Bergame ce soir à 21h pour #AtalantaOM ⚔️🔥 𝘼𝙇𝙇𝙀𝙕 𝙇'𝙊𝙈 🔵⚪️ pic.twitter.com/AueWRqLxGS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2024

