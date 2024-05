L’ancien joueur de basket-ball de l’ASFA et professionnel à Hyères dans le Var, Cheikh Sylla, âgé de 66 ans, a été sélectionné pour porter la flamme olympique lors de son passage ce vendredi 10 mai 2024.

Il a d’abord abordé la fin de sa carrière de joueur de basket et sa fonction : « Après avoir terminé ma carrière de joueur de basket, j’ai commencé à travailler dans les quartiers difficiles en tant qu’éducateur sportif. J’ai ainsi encouragé les enfants à pratiquer le sport tout en récupérant les enfants qui souhaitaient passer leur bafa, afin de pouvoir travailler avec nous pendant les vacances scolaires dans les centres aérés du conseil général. Ensuite, j’ai décidé de passer au CEDIS (Centre Départemental pour l’Insertion Sociale).. Deux tâches m’ont été assignées : animateur en informatique pour les bénéficiaires du RSA et éducateur sportif à la prison de La Farléde et dans les centres sociaux. »

Avant de poursuivre : « Que ce soit dans les quartiers défavorisés ou à la prison de La Farléde avec les détenus, je leur indiquais fréquemment que le premier mot était le respect. Quand je réalisais mes séances d’entraînement, je leur donnais déjà des explications d’avance avant de débuter mes séances. C’est une grande fierté et un honneur d’avoir été sélectionné pour porter la flamme olympique, et surtout une grande fierté de pouvoir prendre part à ce moment historique », a-t-il conclu.

Wiwsport.com