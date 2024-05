Les Guinéens ont validé leur billet pour le Tournoi Olympique de Football masculin, Paris 2024, en battant d’Indonésie ce jeudi.

Historique Guinée ! Ce jeudi 9 mai, le Syli National Espoir a obtenu son billet pour le Tournoi Olympique de Football masculin, Paris 2024 en battant l’Indonésie en barrage (1-0). Les Guinéens, emmenés par Kaba Diawara et par un but d’Ilaix Moriba, joueront les Jeux Olympiques pour la première fois de leur histoire depuis 1968 et le feront dans le Groupe A, celui de la France, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande.

Ils l'ont fait. Le Syli U-23 est qualifié aux Jeux olympiques de Paris 2024. Félicitations les gars#FGF #GbinGbinSo pic.twitter.com/2akFuAByjQ — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) May 9, 2024

