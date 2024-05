Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, a plaidé pour la rénovation du stade Jules François Bocandé, de Ziguinchor (sud).

« Nous avons le stade Aline Sitoé Diatta, qui est une légende de la Casamance. Il serait bien aussi de réhabiliter le stade Jules François Bocandé pour donner à ce monsieur ce qu’il mérite en tant que fils du pays et fils de la Casamance. C’est la reconnaissance qu’ il mérite« , a-t-il dit. Aliou Cissé s’exprimait mardi à l’Alliance française de Ziguinchor, en marge des activités culturelles, organisées en hommage au footballeur sénégalais, décédé le 7 mai 2012. A cette occasion une table ronde sur le thème « L’héritage d’Essamaay », a été animée par Nouha Cissé, historien et ancien président du Casa Sports, et le journaliste Abdoulatif Diop, auteur du livre « Bocandé, l’éternelle légende ».

Saluant cette initiative, Nouha Cissé a appelé à perpétuer ce genre d’événement dédié à Jules François Bocandé qui a procuré beaucoup d’émotions aux amoureux du football.Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal Aliou Cissé, a relevé qu »‘on ne peut pas parler de Jules François Bocandé sans parler de l’équipe nationale de football du Sénégal ».

« Il a été une idole et une référence pour toute une génération. Il ne faut pas qu’on n’oublie nos morts. Jules François Bocandé s’est sacrifié pour le Sénégal », a-t-il témoigné, racontant qu’ « un jour il est allé jusqu’à prendre un carton rouge avec un club en France [FC Metz] pour pouvoir venir défendre les couleurs de la nation« . »Jules François Bocande a été un patriote. Il a honoré les couleurs de l’équipe nationale dans toutes les compétitions qu’ il a participé« , a-t-il encore témoigné, estimant qu’ « il est important de parler de cette légende, pour la génération future ».

La commémoration du douzième anniversaire de la disparition de l’ancien capitaine des « Lions » du Sénégal est organisée par +Mama Human Project Development+, une association qui accompagne des projets culturels favorisant le bien-être et renforçant le lien social et la société de production audiovisuelle et cinématographique, Linkering Productions.« Ces activités culturelles sont organisées pour célébrer la mémoire de ce grand homme qui, à travers sa passion pour le football, a démontré tout au long de sa vie son attachement viscéral à sa terre d’origine, la Casamance, son engagement surtout en faveur de sa patrie, le Sénégal« , a fait valoir Mama Hann, la fondatrice de Mama +Human Project Development+.

Il s’agira de « célébrer la contribution remarquable de Jules François Bocandé au sport sénégalais« , a t-elle ajouté. Une exposition de photographies inédites du footballeur décédé, à Metz, en France, à l’âge de 53 ans, ainsi que la projection du documentaire « Essamaay, Bocandé la panthère », des réalisateurs Maky Madiba Sylla et Lionel Bourqui, mercredi, sont au programme de ces journées culturelles dédiées à la mémoire de Bocandé. Le même documentaire sera projeté, jeudi, à la place de l’Indépendance de Sédhiou et le 11 mai, au carrefour Aline-Sitoé-Diatta de Ziguinchor. Des membres de la famille du footballeur sénégalais, des élus locaux, et plusieurs acteurs sportifs prennent part à cet évènement qui prend fin le 11 mai prochain.

Avec APS