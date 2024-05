Le club a fait l’annonce ce mercredi. Red Star annonce le départ de Habib Beye qui ne dirigera pas l’équipe en Ligue 2.

Artisan de la montée du club en Ligue 2, Habib Beye ne va pas poursuivre l’aventure qui aura duré trois ans. Dans un communiqué, le club officialise son départ qui a fait les choux gras de la presse ces derniers jours. Red Star à travers sa missive de revenir sur le parcours en tant qu’entraîneur de l’ancien international sénégalais qui a commencé avec eux.

« Arrivé comme entraineur adjoint lors de l’intersaison 2021-2022 dans le cadre de l’obtention de son BEPF, Habib Beye débute sa carrière d’entraineur à la mi-septembre 2021 en tant qu’entraineur intérimaire avant d’être confirmé le 20 octobre par Patrice Haddad en tant qu’entraîneur principal du Red Star FC. Le Président de l’Étoile Rouge lui renouvèlera sa confiance après le maintien à l’issue de sa première saison sur le banc de touche en le prolongeant pour deux nouvelles saisons. Le choix d’une stabilité payante et qui a permis au groupe audonien de passer très proche de l’accession en Ligue 2 la saison dernière avant d’atteindre son objectif cette année en décrochant la montée et le titre de champion de France de National avant la fin de l’exercice 2023/2024. Trois saisons qui ont permis également à Habib Beye de passer le cap des 100 matchs sur le banc de touche du Red Star FC, faisant de lui l’un des entraineurs les plus capés de l’histoire du club » a partagé le club sur son site.

wiwsport.com