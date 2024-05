Nouvelle victoire en championnat pour la Guédiawaye Basket Academy. Les Académiciens ont battu l’Union Sportive de Ouakam par 60 à 55, seulement 5 points de différence, ce mercredi au stadium Marius Ndiaye, lors du 12e tour du championnat national 1 masculin de basket.

Il s’agit de la troisième victoire de GBA face à l’USO cette saison, les deux en championnat et l’autre en demi-finale de la Coupe Saint Michel. Durant la rencontre de cette 12e journée, les joueurs de Massaër Gningue ont manifesté une grande motivation et surtout une grande détermination face à une équipe de Ouakam en difficulté. À l’heure de la pause, la GBA s’impose naturellement (28-25).

Lors de la reprise, les deux équipes ont accéléré leur rythme afin de remporter la victoire qui serait bénéfique dans cette dernière partie de la saison régulière. La GBA, qui menait à la pause, a réussi à maintenir son avantage malgré l’attitude positive des « Requins » qui ont tout fait pour rattraper leur retard, mais en vain. Ainsi, GBA s’impose difficilement dans la seconde manche (32-30), et enfonce l’USO dans la même foulée.

La GBA est maintenant 3e du groupe A et est position favorable pour les play-offs, ce qui serait la première fois dans l’histoire du club promu cette année. Par contre, l’USO poursuit sa déroute avec sa 8e et dernière place, et peut dire adieu aux play-offs et devra passer par les play-downs pour se maintenir dans l’élite en vue de la saison prochaine.

