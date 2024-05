Après l’échec de leur premier face à face qui s’est terminée en bagarre générale, Siteu bou Ngor et Diop 2 se sont enfin retrouvés ce mardi. Le Mamba ou “borom soow mi” a tenu à rappeler à son adversaire qu’il compte bien préserver son invincibilité dans l’arène.

“Le 19 ce sera uniquement entre lui et moi dans l’enceinte. Siteu bou Ngor est un peureux et il s’inclinera devant moi. Ceux que j’ai battu sont mille fois meilleurs que lui. Il y’aura forcément de la bagarre dans ce combat et c’est inévitable . Mais je vais le corriger avant de le battre s’il plait à Dieu.”

