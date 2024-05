ASC HLM de Dakar est l’une des équipes qui s’implique activement pour la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Choisi par la rédaction de wiwsport comme club du week-end, les joueurs se sont confiés sur les objectifs du club.

Pour El-Hadji Atta Ndoye, l’objectif du club n’est pas uniquement la montée en Ligue 1. « On a un bon groupe, c’est pour cela qu’on est en train de réaliser une bonne saison. Si on a gagné 5 matchs sur 9 possibles, c’est parce qu’il y a un bon travail fait avec notre coach. On va essayer de gagner d’autres matchs pour non seulement assurer la montée en Ligue 1, mais aussi être champion de Ligue 2 », révèle l’auteur de 3 buts et 5 passes décisives cette saison.

Interrogé sur son coéquipier, Papis Badiane, il est convaincu que Badiane peut bel et bien finir meilleur buteur du championnat. « Il a tout ce qu’il faut pour finir avec ce trophée. C’est un bon travailleur, mais surtout motivé pour l’objectif du club. Papis Badiane dit souvent que les trophées individuels n’ont pas trop d’importance pour lui, mais je crois qu’il peut bel et bien remporter le titre du meilleur buteur de Ligue 2 », explique El-Hadji Atta Ndoye.

El Hadji Amadou Sall, est optimiste quant à l’accession à l’élite du football sénégalais. Il a abordé leur dernier match lors d’une interview accordée à Wiwsport : « Dieu merci, car nous sommes partis là-bas en prenant un point. Nous revenons pour reprendre le travail et mieux se préparer pour les quatre dernières journées. Tout comme les autres matchs, nous nous préparons contre Wallydaan. Il s’agit d’un match décisif pour nous et il est essentiel de le remporter. Cela nous permettra de prendre notre distance par rapport aux équipes qui se situent derrière nous et de nous rapprocher des équipes en tête en vue de la montée. »

Il continue : « Nous sommes sur la bonne voie, nous avons examiné attentivement nos treize matchs de la phase aller contre les équipes adverses, en identifiant leurs points forts et faiblesses, et nous nous sommes basés sur cela pour s’entraîner suffisamment lors de cette deuxième partie de saison. Ce qui explique que nous commettons désormais moins d’erreurs et nous avons commencé à inscrire de nombreux buts et en encaisser moins. Notre problème était d’encaisser beaucoup de buts, car nous sommes la meilleure attaque. Si vous comparez les équipes de Ligue 1 et Ligue 2, nous marquons davantage, mais encaissons le plus. C’est ainsi que nous avons travaillé jusqu’à ce que nous arrivions près du podium. »

Il exprime son optimisme quant aux quatre journées restants : « Oui, je suis extrêmement optimiste. Face à Wallydaan, nous prions Dieu de nous accorder la victoire, car nous nous entraînons sur ce qui nous permettra de gagner. Après ce match, nous connaissons toutes les autres équipes qui nous restent. La montée est l’objectif principal depuis le début de la saison. On ne parlait que de cela, c’est la mentalité de tous les joueurs pour atteindre la L1. Il y a peu d’équipes qui possèdent leur propre stade, mais pour nous, ce n’est pas le cas et nous avons un public qui nous pousse à remporter la victoire. »

« Il est envisageable que nous remportons nos trois ou quatre prochains matchs, car nous disposons de la qualité et de la mentalité pour le réussir. En effet, Papis Badiane est en mesure de terminer meilleur buteur de la saison, grâce à son talent et à son parcours remarquable. Nous lui apporterons notre soutien pour poursuivre sa progression, favoriser la victoire de l’équipe et marquer des buts, parce qu’un meilleur buteur renforce l’équipe et, InshaAllah, il terminera meilleur buteur », conclu-t-il.

