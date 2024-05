La 24ème édition du Drapeau du chef de l’État (DCE) débute ce jeudi 9 mai 2024, à Mbour (Thiès). Ce sera avec l’arrivée des délégations, la pesée, la visite médicale et le tirage des poules.

En 2021, la nouvelle équipe du CNG dirigée par Bira Sène avait fait dans l’innovation pour sa toute 1ère édition du DCE. Si l’ancienne équipe démarrait ses activités le vendredi (pesée, visite médicale…), le team Bira Sène, lui, débute le jeudi. Le CNG avait pris cette initiative pour «permettre aux délégations de bien récupérer de leurs voyages et aux lutteurs d’être plus productifs dès le premier jour», justifiait Meïssa Ndiaye du CNG.

À Mbour, ce sera encore le cas, puisque les activités seront lancées ce jeudi. Ainsi, on aura à 16 heures : la pesée et la visite médicale, puis le tirage au sort (petites catégories et seniors).

Toutes les 14 régions du Sénégal vont présenter cinq lutteurs dans cinq (5) catégories de poids différentes : 66 kg, 76 kg, 86 kg, -100 kg et plus de 100 kg.

Le tournoi à proprement parler va commencer le vendredi matin en petites catégories (filles et garçons), puis le soir avec les compétitions par équipes en seniors. Le lendemain samedi, les compétitions par catégories de poids seront lancées. Et le dimanche, il y aura les grandes finales par équipes, en catégories de poids et la clôture de l’évènement.

Toutefois, la particularité de cette édition est la suppression de la compétition open, qui regroupait les lutteurs des catégories de 86, 100 et +100 kg.

Ndèye Fatou, Mbayang et Momo Ngom à, l’animation

Autre particularité de cette édition, les compétitions en petites catégories (filles et garçons) vont se déroulerdans la matinée, de 09h00 à 12h00.

Pour cette année, le CNG de lutte a décidé de confier l’animation du DCE au duo de choc Ndèye Fatou Adama Dialy Ngom et Mbayang Loum. Ces deux der- nières sont les deux cantatrices les plus prisées de la lutte sans frappe. Les deux dames seront accompagnées par le bat- teur Momo Ngom, le fils du grand bat- teur Babou Ngom. En 2023, à Saint-Louis, Agnès Nide Ndiogoye et Faya Mbodj ont été utilisées.

Stades