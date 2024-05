Dans un communiqué parvenu à la rédaction, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) exprime sa vive préoccupation face aux récents incidents qui ont émaillé certains matchs en cette fin de saison du championnat.

Selon le communiqué publié le 6 mai 2024, la LSFP condamne sans équivoque « toutes les formes de violence, qu’elles soient verbales ou physiques, à l’égard de tous les participants, notamment du corps arbitral. Les événements lors de la 22e journée, notamment lors de la rencontre entre l’ASC Les Jaraaf de Dakar et Teungueth FC au Stade Municipal de Ngor, ont été particulièrement alarmants, avec des jets de pierres et d’autres projectiles ayant entraîné un arrêt momentané du match. Des situations similaires ont également été observées lors du match entre Guédiawaye FC et Génération Foot, allant même jusqu’à l’interruption du jeu suite à l’expulsion d’un joueur de GFC. »

La LSFP a souligné qu’une réunion technique de préparation avait eu lieu la veille du match entre Jaraaf et Teungueth FC, au cours de laquelle les responsables des deux clubs avaient discuté des mesures organisationnelles et de sécurité. Malgré cela, certains supporters ont eu un comportement inacceptable en jetant des pierres sur les bus des deux équipes en dehors du stade. Le communiqué précise que la commission de discipline de la LSFP »examinera les incidents relevés par les officiels du match« . Dans un appel à la sérénité et à la responsabilité, la LSFP exhorte tous les acteurs du football à préserver l’image de la discipline et à garantir une fin de saison paisible.

wiwsport.com