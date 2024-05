La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que l’arbitre retenu pour officier lors de la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football est Issa Sy, le Sénégalais.

Le match opposera le Zamalek SC au RS Berkane et est prévu pour le 19 mai au Stade International du Caire, tandis que le match aller aura lieu le dimanche prochain au Stade de Berkane au Maroc. Cette désignation fait suite à l’impressionnante performance de l’arbitre sénégalais lors de ses récentes apparitions dans cette compétition. Issa Sy avait déjà été choisi pour arbitrer le match entre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Tunisiens de l’Espérance Sportive de Tunis le vendredi 26 avril 2024, lors de la manche retour de la Ligue des Champions de la CAF. Il a également été l’arbitre principal du match retour de la Ligue africaine des Champions entre Petro Luanda et le TP Mazembe.

Agé de 39 ans, Issa Sy possède une expérience considérable dans l’arbitrage africain, ayant officié dans plusieurs rencontres de haut niveau. Sa nomination pour la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine témoigne de sa compétence et de sa réputation dans le monde de l’arbitrage footballistique africain.

