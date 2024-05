Grâce à une magnifique seconde période, Al-Hilal s’est imposé sur la pelouse d’AL-Ahli (1-2) lundi soir en Saudi Pro League. Avec six douze points d’avance sur Al-Nassr à quatre journées de la fin, les partenaires de Kalidou Koulibaly sont à un point de leur 19e titre de champion d’Arabie saoudite.

Il a fallu une seconde période de haut vol à Al-Hilal pour s’accrocher à son invincibilité et assurer une victoire précieuse dans la course au titre de champion d’Arabie saoudite. Avec un immense Kalidou Koulibaly en défense centrale, les hommes de Jorge Jesus se sont imposés, tout de même dans la difficulté, sur la pelouse d’Al-Ahli (1-2) lundi en match en retard de la 28e journée de Saudi Pro League.

Avec douze longueurs d’avance reprises sur Al-Nassr, à quatre journées de la fin, Al-Hilal n’est plus qu’à un point de soulever son 19e titre de champion d’Arabie saoudite. Vaillants mais punis par le talent offensif des joueurs des Jorge Jesus, les partenaires d’Edouard Mendy n’ont pas profité de la défaite d’Al-Taawoun sur leur même adversaire du jour vendredi. Al-Ahli (3e) garde quatre points d’avance sur le 4e, Al-Taawoun bien évidemment, en vue d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions d’Asie.

Devant leur public et dans une enceinte bouillante, les joueurs de Matthias Jaissle avaient pourtant pris les devants après une demi-heure de jeu. Firas Al-Buraikan a profité d’une grosse erreur du gardien marocain Yassine Bounou pour ouvrir le score (30e). Mais Al-Hilal a réagi en seconde période et fait la différence. Après l’égalisation de l’inévitable Aleksandar Mitrovic (52e), c’est Malcom, passeur décisif sur le premier but d’Al-Hilal, qui offre la victoire au leader avec un sublime but solitaire à la 89e.

🔚 بثنائيـة في مرمى الأهلي.. جــدة زرقـاء 💙💙 مبروووووك 👏🏻👏🏻#الهلال pic.twitter.com/7xTpe3DZ0o — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 6, 2024

wiwsport.com