Ce lundi, l’AS Cambéréne a battu E.J Fatick en déplacement sur le score de 4 buts à 0, lors de la 20e journée du National 1 de la poule A. Une victoire qui permet aux Cambérénois de valider officiellement la montée en Ligue 2 la saison prochaine.

La saison prochaine, l’AS Cambéréne évoluera en Ligue 2, après une saison remarquable où la formation cambérnoise a longtemps été en tête du groupe A. Dans cette rencontre opposant deux équipes ayant des objectifs différents, la logique a été respectée, car les locaux avant-derniers luttent pour le maintien, tandis que les visiteurs avaient besoin d’un succès pour assurer la montée. À la mi-temps, Cambéréne s’imposait par 2 buts à 0, grâce à un doublé de Sanou Thiaw Laye.

Au retour des vestiaires, l’AS Cambéréne a accéléré pour ne pas laisser aucune chance aux Fatickois, même si les poulains de Neyman Sarr étaient déjà à l’abri à la pause. Afin de rendre la fête plus belle, Thiaw Laye et Ndaraw Sarr ont inscrit chacun un but pour accroître l’addition et permettre à leur équipe de remporter l’un des trois billets pour l’accession en L2, à deux journées de la fin du championnat.

Voici les résultats de le 20e journée du National 1 de la poule A

Olympique Ziguinchor 0 – 0 Modéle Mbao

AS Kolda 1 – 0 ASUC Ziguinchor

Cayor Foot 0 – 3 Don Bosco

Gazelles Bignona 2 – 1 Gazelles Kédougou

Mbour PC 1 – 1 AS Kaffrine

E.J Fatick 0 – 4 AS Cambéréne

