Frère de Liss Ndiago, Laurent n’a toujours pas accepté la défaite subie par son frangin ce dimanche face à Pokola (avertissement). Il a ainsi rejeté la faute sur les arbitres avant d’annoncer qu’il déposeront un recours auprès du CNG.

“Liss a surpris beaucoup de monde mais pas moi car je le côtoie au quotidien. C’était un combat pour sauver l’honneur et il l’a fait. Même s’il y’avait beaucoup de tension avant le combat, c’était pour vendre l’affiche et rien d’autre. Sur la première chute, l’arbitre a sifflé car Liss était hors de l’enceinte. Pokola l’a frappé et il est tombé. Ensuite Liss l’a battu dans le deuxième round et l’arbitre an encore invalidé la chute été à la fin Liss a perdu par avertissement. On respecte la décision de l’arbitre mais on va déposer un recours ce qui est notre droit le plus légitime (…) Nous ne sommes pas des ennemis. C’était uniquement du sport, de la lutte et c’est terminé” a t’il déclaré sur Senbuzz TV.

