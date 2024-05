Le Sénégal pourrait être honoré dans en LaLiga avec la nomination du Meilleur Footballeur Africain de la saison. Un titre pour lequel deux Lions sont nommés : Pathé Ismaël Ciss et Dion Lopy. Mais la concurrence est rude.

Le milieu de terrain du Rayo Vallecano et celui d’Almería vont devoir faire fort pour succéder à l’ancien attaquant de Villarreal, le Ghanéen Samuel Chukwueze, parti à l’AC Milan l’était dernier. Tant la course pour le titre de Meilleur Footballeur Africain est palpitante. L’ancien joueur du CF Fuenlabrada est désormais un habitué de LaLiga. Pour sa troisième saison, il a disputé 27 matchs et marqué deux buts.

Malgré une fin de saison pour le moins compliqué, Pathé Ciss et le Rayo Vallecano devraient bien se maintenir avec huit points d’avance sur le premier relégable à quatre journées de la fin. L’exercice est beaucoup plus compliqué pour Almería de Dion Lopy, qui est d’ores et déjà relégué en D2. Tout de même, l’ancien joueur du Stade de Reims aura fait une saison correcte, lui qui a joué 30 matchs en LaLiga.

Du beau monde dans la liste

Grands concurrents de Pathé Ciss et Dion Lopy dans cette course au MVP de la saison en LaLiga, Youssef El-Nesyri, Brahim Diaz, Iñaki Williams ou encore Hamari Traoré ont éclaboussé les pelouses du Championnat d’Espagne de leur talent indiscutable. Ces joueurs font clairement figure de favoris pour rafler la mise. Saúl Coco, Ilias Akhomach, Martin Hongla, Abde Rebbach sont également des prétendants.

Les 22 joueurs nommés pour le titre de Meilleur Football Africain de la saison en LaLiga

Iñaki Williams (Athletic Bilbao / Ghana)

Reinildo Mandava (Atlético Madrid / Mozambique)

Rominigue Kouamé (Cádiz CF / Mali)

Jonathan Bamba (Celta Vigo / Côte d’Ivoire)

Abde Rebbach (Deportivo Alavés / Algérie)

Abdel Abqar (Deportivo Alavés / Maroc)

Djené (Getafe / Togo)

Martin Hongla (Granada / Cameroun)

Bebé (Rayo Vallecano / Cap-Vert)

Pathé Ciss (Rayo Vallecano / Sénégal)

Abde Ezzalzouli (Real Betis / Maroc)

Cédric Bakambu (Real Betis / RD Congo)

Brahim Diaz (Real Madrid / Maroc)

Umar Sadiq (Real Sociedad / Nigeria)

Hamari Traoré (Real Sociedad / Mali)

Youssef En-Nesyri (FC Séville / Maroc)

Dion Lopy (Almería / Sénégal)

Munir El Haddadi (UD Las Palmas / Maroc)

Saúl Coco (UD Las Palmas / Guinée-Equatoriale)

Mouctar Diakhaby (Valencia CF / Guinée)

Ilias Akhomach (Villarreal CF / Maroc)

Bertrand Traoré (Villarreal CF / Burkina Faso)

Qu’est-ce que le MVP Africain de LaLiga ?

Le MVP AFRICAIN LALIGA EA SPORTS est une récompense dédié à reconnaître les meilleurs talents africains présents dans le meilleur Championnat du Monde. Il s’agit d’un prix décerné grâce aux votes des fans de LaLiga sur les réseaux sociaux et un jury composé de 30 journalistes de divers pays africains. Yassine Bounou, à deux reprises, Iñaki Williams et Samuel Chukwueze ont été élus sur les quatre dernières saisons.

