Pape Mamour Diallo, le défenseur central emblématique de l’AS Pikine, a gravé son nom en lettres d’or dans l’histoire du football sénégalais ce dimanche 5 mai 2024.

En réalisant l’exploit inégalé de disputer 39 matchs de championnat consécutifs, et 45 rencontres toutes compétitions confondues, il atteint des sommets jamais atteints auparavant, selon les informations publiées sur le site officiel du club.

Lors d’une interview avec AS Pikine TV, le défenseur central attribue ce succès à un travail acharné et au soutien indéfectible de ses coéquipiers sur le terrain. « Je dis alhamdoulilah parce que enchaîner autant de matchs n’est pas une chose facile dans ce championnat, pour moi c’est le fruit d’un travail acharné et de mes coéquipiers qui m’ont beaucoup aidé sur le terrain » a-t-il déclaré.

« Paco », comme on le surnomme, efface ainsi des tablettes les records précédemment détenus par Marc Junior Mendy, ancien joueur de Guédiawaye FC. Son parcours exceptionnel est marqué par une absence totale de blessures et de suspensions depuis le 12 février 2023. Cette performance extraordinaire, rapportée par le club AS Pikine, restera gravée à jamais dans les mémoires du football sénégalais.

wiwsport.com