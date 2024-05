Tenu en échec par l’Ohod Club ce lundi soir (2-2), dans le cadre de la 31e journée de la D2 saoudienne, Al-Qadisiyah a tout de même validé officiellement sa promotion en Saudi Pro League. Le club, emmené par Mbaye Diagne, auteur d’un doublé dans ce match de la montée, retrouve l’élite pour la première fois depuis la saison 2020-2021.

Le Al-Qadisiyah Football Club a validé lundi son billet pour la prestigieuse Saudi Pro League, malgré une prestation compliquée sur la pelouse de l’Ohod Club (2-2), et reste solide leader de la Deuxième Division saoudienne après la 31e journée. Les hommes de Michel peuvent très clairement remercier leur attaquant sénégalais Mbaye Diagne (32 ans), auteur d’une nouvelle performance de choix.

Actuellement dans une excellente forme et déjà auteur d’un triplé face à Al Quaisumah mardi dernier, l’ancien joueur de Galatasaray a sonné la révolte des siens. Alors que son équipe était menée de 2 buts à 0 jusqu’au dernier quart d’heure, Mbaye Diagne, capitaine, a d’abord réduit l’écart à la 86e minute avant d’inscrire le but de l’égalisation dans les arrêts de jeu (90e+8). Ce sont ses 21e et 22e buts de la saison.

Ce but a fait exploser de joie tous ses coéquipiers mais aussi le banc d’Al-Qadisiyah, qui fait une saison remarquable. Cette équipe, qui compte également dans son effectif des joueurs connus comme Luciano Vietto et Alvaro Gonzalez, réalise une saison remarquable et caracole en tête du classement depuis plusieurs journées. Elle retrouve la prestigieuse Saudi Pro League qu’elle a quittée à l’issue de la saison 2020-2021.

على روشن!

افتح الطريق يا بني عشان مبشوفش

قدامي 😎#أحد_القادسية | #القادسية_رجع pic.twitter.com/gBNkWGQ8QI — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) May 6, 2024

wiwsport.com