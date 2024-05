Maléye Ndoye devient le nouvel entraîneur du BBC Nyon (Elite Suisse). Il prendra maintenant la tête de l’équipe de LNA où il a joué et été capitaine pendant ses sept dernières années.

L’emblématique Maléye Ndoye, âgé de 43 ans, va bientôt commencer une nouvelle aventure. Après avoir joué une saison supplémentaire avec le Rocher, l’international sénégalais a été nommé à la tête de l’équipe première de Nyon, en remplacement de l’entraîneur Stefan Ivanovic. Une nouvelle responsabilité pour lui qui a déjà eu l’occasion de diriger l’équipe U23 cette saison.

Une annonce de retraite pour cette fin de saison

Après vingt saisons en professionnel, le vétéran sénégalais prend finalement sa retraite. Elle est prévue pour cette fin de saison 2024. Cependant, il n’y aura pas de repos pour le médinois car il passera directement du terrain au banc de son équipe. De même que son entraîneur actuel Ivanovic.

Un choix très compréhensible

« Le choix de Maléye Ndoye était une évidence pour le club. Arrivé en 2018 au BBC Nyon, il a su mettre son immense talent et son expérience au profit de nos jeunes et moins jeunes joueurs. Nous le remercions pour sa fidélité et son engagement », indique le communiqué du club.

Maléye Ndoye a connu une carrière riche en rendez-vous. Il a joué en France notamment à Dijon, Le Mans, Orléans, Paris-Levallois et Rueil. Il a remporté plusieurs médailles avec le Sénégal à l’Afrobasket. De plus, il occupe actuellement le poste de manager général de l’équipe du Sénégal masculin.

Wiwsport.com