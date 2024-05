Et quatrième défaite consécutive pour Tottenham. Malgré une réaction salutaire dans la dernière période, les partenaires de Pape Matar Sarr ont perdu à Liverpool (4-2). Des errements défensifs ont coûté cher et aux Spurs, qui peuvent dire adieu à la Ligue des Champions.

Dans un match à quitte ou double pour une qualification à la prochaine édition de Ligue des Champions, Tottenham a encore mordu la poussière. En plein doute depuis quelques semaines, ce match face à Liverpool aurait pu être le déclic pour cette fin de saison des Spurs. Mais les espoirs des partenaires de Pape Matar Sarr – titulaire pour ce match – ont rapidement été réduits par les Reds qui jouaient leur avant-dernier match à domicile avec Jurgen Klopp.

Mohamed Salah a ouvert le score dès la 16e minute, et Andy Robertson a doublé la mise en fin de première période (45e). Cody Gakpo (50e) et Harvey Elliot, auteur d’un sublime but (59e), ont participé au récital de Liverpool. Malgré un sursaut d’orgueil en fin de seconde période, avec des buts de Richarlison (72e) et Son (77e), Tottenham coule et reste 5e à 7 points d’Aston Villa, qui occupe la quatrième et dernière place qualificative en Ligue des Champions.

wiwsport.com