Ce dimanche, Badalona de Fatou Pouye a remporté la finale des play-offs contre CAB Estepona (64-55), prenant ainsi 9 points d’avance, ce qui leur permet de valider leur ticket pour l’accession en LF Endesa.

L’équipe promue en division supérieure du basket féminin espagnol la saison prochaine est désormais connue. Le Joventut Badalona est sacré champion de la LF Challenge de l’édition 2024. Cependant, tout avait bien commencé pour Estepona qui maîtrisait son match avec un avantage de quatre points à la pause (28-24).

Au cours de la deuxième mi-temps, Fatou Pouye et ses coéquipières ont retrouvé leur sérénité, avec un autre visage bien plus persuasif, ce qui a poussé leur adversaire de céder, malgré son avantage de la première période. Grâce à ses multiples efforts, Joventut Badalona a réussi à combler son retard jusqu’à prendre le dessus et à remporter l’unique ticket pour la montée en LF Endesa, l’élite espagnole de basket féminin.

Wiwsport.com