Devenu en quelque sorte le mentor de Tapha Tine (Baol), Éric Favre s’est prononcé sur le combat revanche du 21 juillet entre son poulain et le Lion de Guédiawaye Balla Gaye 2.

“Tapha Tine est entrain de suivre un cycle de préparation physique et mental dans notre club. Il a un gros challenge à relever contre Balla Gaye qui est un grand champion et un super athlète. J’ai donc beaucoup de respect pour ces deux hommes et j’espère que le 21 juillet il vont nous offrir un beau combats entre guerriers. J’espère aussi que Tapha Tine va arriver avec beaucoup d’agressivité, plus de boxe et de technique. Phase terminale de la préparation de Tapha Tine ? Il va poursuivre sa préparation en entier à Abidjan. Pour des raisons d’organisations on a décidé de faire son entraînement à Abidjan et d’aller jusqu’au bout pour qu’il n’y ait pas d’excuses derrière” a t’il réagi sur Lutte TV.

Wiwsport.com