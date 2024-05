Avec notamment un grand match de Nampalys Mendy, le RC Lens a battu Lorient (2-0) ce vendredi soir, lors du deuxième match de la 32e journée de Ligue 1. Les Sang et Or se rapprochent de l’Europe, tandis que les Merlus filent vers la Ligue 2.

Avec beaucoup d’autorité, le Racing Club de Lens a retrouvé la victoire en Championnat en dominant le FC Lorient (2-0) à domicile vendredi à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Après leur défaite face à l’Olympique de Marseille (2-1) lors de la précédente journée, les hommes de Franck Haise se reprennent donc et font surtout en grand pas vers une qualification pour une Coupe d’Europe.

Car avec cette victoire, Lens conforte sa sixième place au classement, qualificative en Conference League, avec provisoirement cinq points d’avance sur l’OM (7e, 44 points). Mieux, les Sang et Or reviennent à deux petits points de l’Europa League et donc de la cinquième place occupée par l’OGC Nice. De son côté, Lorient, avant-dernier du classement, se complique sérieusement le maintien.

Punis par des buts de Wahi, qui a profité d’une passe décisive du milieu international sénégalais Nampalys Mendy (57e) – auteur d’un superbe match-, et de Pereira da Costa (81e), les Merlus pourraient voir leurs adversaires directs, Metz et Le Havre, prendre six points d’avance en cas de victoire ce samedi respectivement contre Rennes et Strasbourg. Il reste deux journées de Ligue 1 à disputer.

