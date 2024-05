L’élite du football français entame ce vendredi 3 mai les rencontres de la 32ᵉ journée avec deux matchs, dont le RC Lens de l’international Nampalys Mendy contre FC Lorient d’Alfred Gomis. Les clubs des autres joueurs sénégalais joueront le samedi 4 mai avec notamment l’affiche entre AS Monaco de Diatta et Clermont de Diaw.

Comme à la coutume, la Ligue 1 française de football démarre ce vendredi 3 mai les rencontres de sa 32ᵉ journée. Battu (2-1, 31ᵉ j.) par l’Olympique de Marseille, le RC Lens (6ᵉ, 46 pts) fera face à Lorient (17ᵉ, 26 pts). Les Sang et Or chercheront à s’imposer face aux Merlus qui n’ont plus gagné depuis le 3 mars contre le Stade Rennais (2-1, 24ᵉ j.). Nampalys Mendy et ses coéquipiers n’ont pas droit à l’erreur, car ils ont seulement de 2 points d’écart sur OM qui lutte pour une place européenne.

Les Monégasques souhaitent renouer avec le succès face aux Clermontois

Surpris par l’Olympique Lyonnais (3-2, 31ᵉ j.), l’AS Monaco (2ᵉ, 58 pts) de l’international sénégalais Krépin Diatta fera face à la lanterne rouge Clermont (25 points). Les protégés d’Adi Hütter chercheront à renouer avec les succès en Ligue 1 et à conserver leur 2ᵉ place au classement. Mais, ça ne sera pas facile, parce que Mory Diaw et ses coéquipiers sortaient d’une victoire de (4-1) face à Stade de Reims. Les poulains de Pascal Gastien tenteront d’enchaîner avec un nouveau succès.

Les deux autres rencontres de ce samedi 4 mai auxquelles les joueurs sénégalais pourraient disputer, sont les affiches devant opposer Le Havre (15ᵉ, 29 pts) d’Arouna Sanganté, de Rassoul Ndiaye ou d’Aliou Thiaré à Strasbourg (13ᵉ, 36 pts) de Habib Diarra et Stade Rennais (9ᵉ41) à FC Metz (16ᵉ, 29 pts) des Sénégalais Lamine Camara, Pape Amadou Diallo, Abou Lô, Sadibou Sané, Malick Mbaye, Ibou Sané et Cheikh Tidiane Sabaly. Battus (2-1, 31ᵉ j.) par Lille, les Messins doivent tout faire pour ne pas perdre contre les Rennais, s’ils souhaitent garder espoir pour le maintien en Ligue 1.

Pour rappel, l’Olympique de Marseille des joueurs sénégalais, Pape Guèye Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye et Nice d’Aliou Baldé ne joueront pas ce week-end.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)