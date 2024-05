Khaly Mbengue, plus connu sous le nom de Gaston, était un célèbre promoteur de lutte qui a tiré sa révérence ce mercredi 1er Mai en France après une longue maladie. Dans l’émission Wax Sa Xalaat de ce jeudi, le lutteur de l’écurie Fass, Gris Bordeaux, a exprimé des sentiments émouvants à l’égard du défunt.

Le « Don King », comme on le surnommait, a été célèbre pour sa dimension exceptionnelle et sa diversité, ainsi que pour avoir organisé de grandes affiches de lutte, ainsi que pour le CLAF qui a révélé de nombreux lutteurs, tels que l’actuel roi des arénes Modou Lo. Gris Bordeaux, le 3e Tigre de Fass, a abordé le rôle joué par le défunt promoteur dans l’émission Wax Sa Xalaat sur Wiwsport : « Le décès de Gaston est une perte pour le monde sportif, en particulier la lutte. Gaston a mis en valeur la lutte jusqu’à ce qu’elle atteigne son niveau actuel, tous les promoteurs actuels ont suivi les traces de Gaston,pour trouver quelques idées. Prenons l’exemple de CLAF, qui a été créé par Gaston et qui a commencé à professionnaliser la lutte. C’est à partir de ce moment-là que certains sponsors ont commencé à s’intéresser à la lutte, alors qu’avant Gaston, il n’y avait que quelques sponsors. Cependant, lorsqu’il s’est engagé dans la lutte, les grands sponsors se sont manifestés, ce qui a été une tâche longuement accomplie. Si le combat était un arbre, je dirais que Gaston est la reine. »

Avant de continuer : « Son décès a été une surprise pour tous les acteurs de la lutte. Si vous étiez présent lors de son enterrement ou de sa levée du corps, vous remarquerez que c’est du mérite et tout ce qu’il a accompli dans le domaine du sport. Il sera difficile d’avoir quelqu’un comme lui, nous les lutteurs le pleurons et je parle au nom de tous les lutteurs, ainsi que des amateurs et des promoteurs. C’est la volonté divine, que la terre lui soit légére, car ce que nous avons vu lors de son enterrement nous rassure. »

Wiwsport.com